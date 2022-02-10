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10 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00

Bilim Kurulu Üyesi duyurdu! 'Omicron sonrası sırada o var!'

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Delta varyantından 70 kat hızlı bulaşan Omicron'un son bulmasının ortaya çıkacak yeni varyantla mümkün olabileceğini söyledi. Omicron sonrası oluşacak yeni varyantların Kovid-19 kliniğini kötüleştirme ihtimali olduğu gibi çok daha iyi klinik tabloların görülme ihtimali olduğunu belirten Yamanel, Omicron'un BA.2 alt grubunun bulaşma hızına vurgu yaparak, maske – mesafe ve hijyen kurallarına maksimum seviyede uyulması gerektiğini belirtti.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mynet'te yer alan habere göre, Yamanel, Delta varyantından 70 kat daha hızlı yayılan Omicron, dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdürdüğünü söyledi. Yamanel Omicron'un BA.2 alt grubuna karşı dikkatli olmamız gerektiğini vurguladı.

Omicron varyantı şimdiye kadar oluşan tüm varyantlardan daha çok bulaşma ve yayılma özelliğine sahip. Bu nedenle Omicron dalgasının sona ermesi kuvvetle muhtemel dünyada baskın hale gelecek yeni varyantın ortaya çıkmasına bağlı olacaktır.

OMICRON'DAN SONRA YENİ BİR VARYANT ÇIKABİLİR Mİ?

Tabii ki yeni varyantlar gelişebilir. Omicron sonrası oluşacak yeni varyantların COVID-19 kliniğini kötüleştirme ihtimali olduğu gibi çok daha iyi klinik tabloların görülme ihtimali vardır. Hatta yeni mutasyonlar sonrası tamamen ortadan kalkması bile söz konusu olabilir.

HATIRLATMA DOZLARI NE KADAR ARAYLA YAPILMALI?

Hatırlatma dozlarının ne kadar aralıklarla yapılması gerektiğine ilişkin net çalışmalar yok elimizde. Mevcut bilgilerle hem hastalığı geçirenlerde hem de aşı olanlarda antikor düzeyleri 3-6 ay gibi sürelerde minimum düzeylere iniyor gibi görünmekte. Bu nedenle koruyucu dozlar bu süreler göz önüne alınarak bilim adamlarınca tavsiye edilmelidir.

MASKE KULLANIMIYLA İLGİLİ TAVSİYELERİNİZ NEDİR?

Omicron varyantı özellikle de Omicron'un BA.2 alt grubu gerçekten çok bulaşıcı. Bu nedenle maske-mesafe ve hijyen önlemlerine maksimum düzeyde uymalıyız. Kalabalık ortam varsa açık alanlarda da maske takılmasını öneriyorum.

Etiketler : Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi GATA Omicron Prof. Dr. Levent Yamanel
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