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31 Mayıs 2020 Pazar 23:52:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 23:54:00

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs sıcakta yok olsa da...

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüsün yaz aylarında sıcak ortamda yok olduğunu ancak, insan vücudunda ise yaşamaya devam ettiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan kararların önemli olduğunu söyledi.

Vakalardaki sayıdan ziyade yoğun bakıma alınan hasta sayısında da azalış olduğunu vurgulayan Çelik, bu durumun daha da azalacağını düşündüklerini ifade etti.

Yaz aylarında vaka sayısının alt düzeyde seyredeceğini aktaran Çelik, sonbaharda neyle karşılaşılacağının tam olarak bilinmediğini ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"İNSAN VÜCUDU DIŞARIDAKİ SICAKLIĞI TOLERE EDEBİLECEK ÖZELLİĞE SAHİP"

Çelik, vaka sayısındaki azalışla ilgili şunları kaydetti: "Birincisi havaların ısınması. Sıcak önemli bir faktör. Virüsün sıcaklıkta yok olduğunu, bu ortamda yaşama şansının kalmadığı biliyoruz. Ancak insanlarda yaşamaya devam eder. İnsan vücudu dışarıdaki sıcaklığı tolere edebilecek özelliğe sahip. İnsanlar yaz geldiğinde kapalı ortamlardan uzak durmaya, daha çok dışarı çıkmaya başlayacak, başka alanlara, dağa, tepeye ve araziye gidecek. İkincisi ise halkımız hakikaten önerilen kurallara son derece uydu, kendilerine son derece minnettarız. Halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları vaka sayısının azalmasında son derece etken oldu. Siz ne yaparsanız yapın, halkınız kurallara uymaz ve gerekli dikkati, özeni göstermezse başarılı olamazsınız."

"BİLMEDİĞİNİZ KİŞİLERLE ÇOK YAKIN MESAFEDE DURMAYIN"

"Deniz suyundan koronavirüs bulaşmaz." diyen Çelik, insanların bunun bilincinde olması gerektiğine işaret etti.

Havuzlardan da koronavirüsün bulaşmayacağını anlatan Çelik, "Koronavirüsün klorda yaşaması mümkün değil. Dışkı yoluyla bulaşan hepatit gibi virüsler var o ortamlarda. Özellikle güneş ışığından, ultravioleden, radyasyondan çok kolay inaktif olurlar. Dikkat edilmesi gereken şey insanlar arası temasın engellenmesi. Bilmediğiniz kişilerle çok yakın mesafede durmayın." ifadelerini kullandı.

"AÇIK BÜFENİN KALKMASI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık açık büfenin kalkması gerekiyor. Tatilcilerin oturdukları masaların, şezlongların temizliğine dikkat edilmeli. Antalya'nın bu sıcağında, güneşte, plajda bu virüsün bir insandan başkasına geçmesi çok mantıklı değil. Eğer öyle olsaydı şu anda hepimizin enfekte olması gerekirdi."

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