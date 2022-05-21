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21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:00:00

Biberiye kürüyle saç dökülmesini durdurmak mümkün

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Fitoterapi uzmanları biberiye yapraklarıyla hazırlanan karışımı saç dökülmesi tedavisinde kullanıyor.

Fitoterapi uzmanları biberiye yapraklarıyla hazırlanan karışımı saç dökülmesi tedavisinde kullanıyor. Uzmanlar şu öneride bulunuyor: "Bir tutam biberiye yaprağını kısık ateşte 20 dakika kaynatın. Daha sonra süzün ve her gün saçlarınızı durulamak için kullanın. Kalan biberiye suyu 3 gün buzdolabında muhafaza edilebilir. Biberiye suyu doğal bir saç kremi olarak da uygulanabilir. Biberiye, yüzyıllardır saç uzamasını teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda saçlardaki erken beyazlamayı geciktirmek için de kullanılıyor. Öte yandan biberiye yağı, kafa derisinde kan dolaşımını harekete geçirerek saç dökülmesini dengeleyebilir ve bu da saç uzamasını artırır. Yüksek besin değeri ve anti-inflamatuar özelliği saç köklerinin beslenmesi ve kafa derisinin yatıştırılması için mükemmel bir bileşen haline getirir, biberiyeyi. Saçları koyulaştırdığı ve parlaklık kazandırdığı bilinir. Çoğunlukla ince, mat saçları olanlar tarafından kullanılır. Yağı, saç köklerindeki tıkanmaları önleyerek temizlemeye yardımcı olur. Tıkalı folliküller genellikle kepek gibi problemlere neden olur ve aşırı olması halinde de saç dökülmesi sorunu ortaya çıkar. Kuruyan saç köklerini nemlendirir, pullanma ve kepeklenmeyi önler."

Etiketler : biberiye kökü saç dökülmesi saç sağlığı
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