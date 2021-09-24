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Beyin gelişimi ve gözler için omega önemli
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24 Eylül 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 07:30:00

Beyin gelişimi ve gözler için omega önemli

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Omega yağ asitlerinin beyin gelişimi ve görme bozukluklarına çeşitli faydaları olduğunu söyleyen Dr. Beria Aksu Selman, "Omeganın içerisinde bulunan EPA ve DHA yağ asitlerinin faydaları oldukça fazladır.

Omega yağ asitlerinin beyin gelişimi ve görme bozukluklarına çeşitli faydaları olduğunu söyleyen Dr. Beria Aksu Selman, "Omeganın içerisinde bulunan EPA ve DHA yağ asitlerinin faydaları oldukça fazladır. Omega 3-6-9 yağ asitlerinin beyin gelişimi, göz sağlığı, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, koroner kalp hastalıklarının önlenmesi gibi çok önemli fonksiyonları vardır" dedi. Omega-9'un ise tekli doymamış yağ asitleri olduğunu aktaran Dr. Beria Aksu Selman, "En yaygın omega-9 asidi ise oleik asittir. Keten tohumu yağında yoğun oranda omega-9 yağ asitleri bulunmaktadır. Özellikle omega 3,6 ve 9 yağ asitlerinin beraber alınması, günümüz şartlarındaki beslenme alışkanlıkları göz önünde bulundurulduğunda daha da önemli olduğu anlaşılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Beyin gelişimi gözler omega Dr. Beria Aksu Selman
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