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14 Şubat 2021 Pazar 10:09:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 16:34:00

Beslenme şekli kalp sağlığında etkili

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Hareketlerin kısıtlandığı pandemide kalp hastalığına yakalanma ve olası kriz riski katlanarak büyüdü. Bel çevresini incelten diyetle kalp sağlığınızı koruyabilir, tüm tehditleri bertaraf edebilirsiniz.

Hareketlerin kısıtlandığı pandemide kalp hastalığına yakalanma ve olası kriz riski katlanarak büyüdü. Bel çevresini incelten diyetle kalp sağlığınızı koruyabilir, tüm tehditleri bertaraf edebilirsiniz. Sağlıklı ve kalp dostu bir diyetin, tansiyonu ve kolesterolü iyileştirmeye ve tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olacağını belirten Prof. Dr. Bilal Boztosun, şunları kaydetti: "Sağlığınız için yedikleriniz, bel çevreniz ve kilonuz hayati önem taşıyor. Özellikle hareketlerin kısıtlandığı bu pandemi döneminde beslenmeye iki kat dikkat edilmesi gerek. Kalp sağlığını korumak için kalp dostu diyet yapılmalı. Kalp dostu beslenme programı, Akdeniz diyeti ile uyumludur. Mevsimine göre seçeceğiniz sebzeler ve meyveler, fasulye veya diğer baklagiller bu planda mevcuttur. Yağsız et ve balık, az yağlı veya yağsız süt ürünleri, tam tahıllar, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarda kalbinizin dostudur. Paketli ve katkı maddeleri ile raf ömrü uzatılan gıdaları tüketmeyin. Hareketlerin kısıtlandığı pandemide kalp hastalığına yakalanma ve olası kriz riski katlanarak büyüdü. Bel çevresini incelten diyetle kalp sağlığınızı koruyabilir, tüm tehditleri bertaraf edebilirsiniz."

Etiketler : beslenme beslenme önerileri kalp sağlığı
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