  • BIST
    1526.94
  • Dolar
    7,3824
  • Euro
    9,0302
  • Altın
    448,6940
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün itibariyle başladı
Dolandırıcılar artınca Bakanlık müfettiş timi kurdu
TÜRKSAT 5A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı
Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan Hollywood pozu
İbrahim Büyükak: 2020 bize son kıyağını yaptı
Psikolojik sorun yaşamamak için plan yapın
Beslenme bozukluğu bebeklikte başlıyor
Altın oranlı surat hesaplaması
Beyazıt Öztürk 6 milyon için yaşlandı
Bugün burçları neler bekliyor? 8 Ocak 2021 Cuma günlük burç yorumları
Başkan Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımı
Bakan Koca: Son 24 saatte 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi
Facebook ve Instagram'dan Trump'ın hesaplarını dondurma kararı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 370 bini geçti
Bakan Soylu: Hakkından gelmeyen namerttir
“Erdoğan, ‘Türk hilâli' planını devreye soktu”
Selahattin Demirtaş yargılanacak! Kobani iddianamesi kabul edildi
TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı
Amerikan basınının dengesi bozuldu: Canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verildi
Dolar 4 ayın en düşük seviyesini gördü, altın tepetaklak oldu!
Amerikan Kongresi, Joe Biden'ın başkanlığını resmen onayladı
"Bu bir kalkışmadır" dedi ve ekledi... Joe Biden'dan sert açıklama!
“Cin şişeden çıktı bir kere”
08 Ocak 2021 Cuma 03:42:00 - Güncelleme:08 Ocak 2021 Cuma 09:35:00

Beslenme bozukluğu bebeklikte başlıyor

ABONE OL

Uzm. Dr. Emin Çağlar, yeme bozukluklarının altında bebeklik döneminde anne ile kurulan bağın rol oynadığını belirtti.

Uzm. Dr. Emin Çağlar, “Psikiyatrik açıdan anne ile bebek arasındaki ilişki kişinin beslenme tarzını oluşturuyor. İlk 1 yaşta anne bebek ilişkisi bozulursa sonraki dönemlerde o çocukta beslenme ve yeme bozuklukları açısından risk meydana geliyor” dedi. Psikiyatride oral dönem adı verilen ilk 1 yaşta beslenmenin bebek için önemli olduğuna dikkati çeken Dr. Çağlar, “Bu dönemde anne bebek ilişkisi, bebeğin beslenmesi bozulursa sonraki dönemlerde o çocukta beslenme ve yeme bozuklukları açısından risk oluşur. Örneğin; aile içi sorunlar, annenin depresyonu veya kaygısı, bebekte bir takım başka hastalıklar, çok sayıda çocuk sahibi olma sonucu gelişen tükenmişlik gibi nedenler çocukta yeme bozukluğunu oluşturabilir. İlk beslenme dönemi, doğum sonrası meme emme ya da bu mümkün değilse biberon ile olur. Mesele sadece süt değil; tensel temas, sevgi, şefkat ve güven aktarımındadır. Buradaki tensel temas, meme yoluyla emzirerek de olabilir, biberonla beslenirken sarılmayla da. Çocuğunuzun ruhsal ve fiziksel açıdan kaliteli bir şekilde beslenmesini istiyorsanız, onu en iyi şekilde beslemek arzusundasınızdır. Toplumumuzda ‘Anne saçını süpürge eder’ gibi yaygın bir algının içerisinde, annelerin duyguları sıklıkla ikinci planda kalabiliyor. Burada göz ardı edilen sadece annenin duyguları değil, diğer taraftan bebeğin de bu isteksiz ve sıkıntılı emzirme sürecinden nasıl etkilendiğidir” ifadelerini kullandı.

Etiketler : beslenme bozukluğu yeme bozukluğu Emin Çağlar
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti
Nurgül Yeşilçay ve Burcu Kara'dan sanat emekçilerine 100 biletli destek

Nurgül Yeşilçay ve Burcu Kara'dan sanat emekçilerine 100 biletli destek
Sagopa Kajmer'den İrem Derici'ye tam not

Sagopa Kajmer'den İrem Derici'ye tam not
İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması

İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
Çirkin erkekler Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in peşinde

Çirkin erkekler Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in peşinde
Defne Samyeli'nin kendini bilmezlere yer yok tavrı

Defne Samyeli'nin kendini bilmezlere yer yok tavrı
Serdar Ortaç evlilik için Seçil Gür'ü bekliyor

Serdar Ortaç evlilik için Seçil Gür'ü bekliyor
Enis Arıkan'ın küsmeleri bile dijitalden

Enis Arıkan'ın küsmeleri bile dijitalden
Şampiyon şef Serhat!

Şampiyon şef Serhat!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER