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15 Haziran 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 09:30:00

Beslenme alışkanlığı alerji tedavisini etkiler

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İç Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Sarıyıldız, ''Günümüzde bir takım bağırsak kaynaklı olmayan hastalıklar, bozulmuş bağırsak bariyer işlevi ve artmış bağırsak geçirgenliği ile ilişkili olarak tanımlanmaktadır. Al

İç Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Sarıyıldız, ''Günümüzde bir takım bağırsak kaynaklı olmayan hastalıklar, bozulmuş bağırsak bariyer işlevi ve artmış bağırsak geçirgenliği ile ilişkili olarak tanımlanmaktadır. Alerjik hastalıklar da bunların içindedir. Bu sebeple bağırsak geçirgenliğini artıran gıdalardan uzak sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmak alerji tedavilerinde değerlendirilmesi gereken önemli noktalardan birisidir'' şeklinde konuştu.

Etiketler : Beslenme alışkanlığı Uzm. Dr. Pınar Sarıyıldız bozulmuş bağırsak
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