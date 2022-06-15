Beslenme alışkanlığı alerji tedavisini etkiler

İç Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Sarıyıldız, ''Günümüzde bir takım bağırsak kaynaklı olmayan hastalıklar, bozulmuş bağırsak bariyer işlevi ve artmış bağırsak geçirgenliği ile ilişkili olarak tanımlanmaktadır. Alerjik hastalıklar da bunların içindedir. Bu sebeple bağırsak geçirgenliğini artıran gıdalardan uzak sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmak alerji tedavilerinde değerlendirilmesi gereken önemli noktalardan birisidir'' şeklinde konuştu.

