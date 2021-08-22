Besin zehirlenmesi 30 dakika sonra belirti verebilir

Besin kaynaklı hastalıklara özellikle bebeklerin çocukların, gebelerin, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin daha duyarlı olduğunu belirten Halk Sağlığı uzmanı Dr. Nurten Elkin, "Besin zehirlenmelerinin çoğunlukla hafif seyreden ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın, bireye bağlı faktörlerle ağır seyirli ve ölüme kadar giden tablolara neden olabilirler" diye konuştu. Besin zehirlenmelerinin çoğunlukla aniden başladığını söyleyen Elkin, "Kontamine olmuş besinler tüketildikten sonra hastalık belirtileri 30 dakika ile 72 saat arasında ortaya çıkabilir. İshal, karın ağrısı, karında kramp, bulantı, kusma bazen de ateş görülebilir. Aynı kontamine besini tükettikten sonra bazı bireylerde hiç belirti görülmezken, bazı bireylerde de belirtiler çok ağır seyredebilir; bu durumu belirleyen besinin ne oranda kontamine olduğu, tüketilen miktar ve bireyin duyarlılığıdır" dedi.

