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08 Haziran 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 08:30:00

Besin ihtiyacınızı DNA yapınız belirliyor

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Genetik analizler, diyet listelerinin ve insanların ihtiyaç duydukları ekstra vitamin ve takviyelerin belirlenmesi için de yaygınlıkla kullanılıyor. Nutrigenomik disiplini olarak adlandırılan bu yeni çalışma alanı genler, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Genetik analizler, diyet listelerinin ve insanların ihtiyaç duydukları ekstra vitamin ve takviyelerin belirlenmesi için de yaygınlıkla kullanılıyor. Nutrigenomik disiplini olarak adlandırılan bu yeni çalışma alanı genler, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi inceliyor. Genetik ve Farmakoloji Uzmanı Dr. Gülay Özgön, "Kan değerleri, insanların beslenme ihtiyaçları ile ilgili belirli verileri verir, daha ötesi için ise gen yapılarının ayrıntılı analizi gerekir. Nutrigenomik temelli diyet planlarında, genetik yapı analizleri yapılarak, kişisel beslenme ve sağlık ihtiyaçları, kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olan diyet önerileri oluşturulur" ifadelerini kullandı.

Etiketler : BESİN İHTİYACIMIZI DNA YAPIMIZ BELİRLİYOR Genetik analizler Nutrigenomik disiplini
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