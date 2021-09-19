Beldeki ağrının sebebi fıtık olmayabilir

Uzmanlar bel ameliyatı olanların önemli bir kısmının şikayetlerinin geçmediğini belirterek, "Hasta ister bel fıtığı, ister dar kanal, ister bel kayması ameliyatı olsun tek başına bu ameliyatın o hastaya yetmemiş olduğunu fark ediyoruz. Çünkü beraberinde diğer hastalıklar da olduğu için genellikle sadece bir soruna, o da öncelikle bel fıtığı, ona eğiliniyor" dedi. Omurilik kanalının çepeçevre daralarak omuriliği yatağında sıkıştırması ve buraya kan gitmemesinin de dar kanal olarak tanımlandığını ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cahide Topsakal, bulguların bel fıtığında görülenlerle aynı olduğunu ancak hastalığın ileri yaşta görülmesi nedeniyle daha kolay teşhis edilebileceğini anlattı. Topsakal, her dar kanalın da kendisini MR'da belli etmediğini, gizli dar kanalların da olabileceğini belirterek, "Sinir köklerinin çıktığı yatakların daralması da dar kanalın bir çeşididir ve özellikle onlar atlanır. O yüzden ameliyatı yaparken MR ya da muayeneye fıtık öncelikli bakarsanız sadece fıtığı görürsünüz. 'Ama fıtığın altında ona eşlik edebilecek koruma reaksiyonu nedir? O da en çok dar kanaldır. Acaba nerede başka sinir sıkışması var?' diye bakarsanız sorun ya da sorunları görür, ona yönelik bir ameliyat yaparsınız, hasta o zaman düzelir" diye konuştu.

