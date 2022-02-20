Bel ağrısının psikolojik zararı da var

Algolog (ağrı uzmanı) Tural Bayramov, bel ağrısı tedavisinde ameliyatın tüm diğer seçenekler tükendiğinde başvurulması gereken bir yöntem olduğunu söyledi. Bel ağrıları için çözüm aramanın sinir bozucu bir yolculuk olabileceğini belirten Uzm. Dr. Bayramov, "Neyse ki, çoğu insan için bel ağrısını tedavi etmek için cerrahi olmayan seçenekler var. Genellikle uzun süren konservatif tedavilere rağmen geçmeyen veya çok şiddetli bel ağrısı olan ve cerrahi endikasyonu olmayan hastalara girişimsel algoloji yöntemleri çare olabiliyor" dedi. Bel ağrısının tedavisinin ağrının nedenine ve şiddetine, hastanın geçirdiği hastalıklara ve pek çok diğer etkenlere göre uzman doktor tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Bayramov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çoğu durumda bel ağrıları için kısa süreli yatak istirahati, fizik tedavi, egzersizler, ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler yeterlidir. Genellikle uzun süren konservatif tedavilere rağmen geçmeyen veya çok şiddetli bel ağrısı olan ve cerrahi endikasyonu olmayan hastalara girişimsel algoloji yöntemleri önerilmektedir. Algoloji uzmanları bel ağrılarının kaynağını belirledikten sonra hastanın fayda görebileceği girişimsel işlemleri uygularlar. Ağrıyı azaltmanın yanı sıra, bu yöntemler bazen ağrının kaynağını belirlemeye de yardımcı olabilir. Tekrarlayan bel ağrılarını önlemek için hastalar fazla kilolarından kurtulmalı, varsa sigarayı bırakmalı, düzenli egzersiz yapmalı, uygun olmayan duruş, oturma ve yatış pozisyonlarını düzeltmeli."

