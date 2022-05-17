Behçet hastalığı görme kaybı yapabilir

Türk Oftalmoloji Derneği, Behçet hastalarında görülen üveitin 20-40 yaş aralığındaki genç kişilerde kalıcı görme kaybına yol açabildiğini, ancak erken teşhis ve tedavi ile körlüğün önlenebildiğini, yeni tedavi yöntemleri sayesinde görme kaybı riskinin oldukça azaldığını bildirdi. Prof. Dr. Pınar Çakar Özdal, hastalığın sadece gözü değil, aynı zamanda damarları, sinir sistemini, cildi, mide-bağırsak sistemini etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Ataklarla seyreden bu hastalık kalıcı hasarlar bırakıyor. Özellikle gözdeki hasarlar sebebiyle genç yaştaki hastalarda görme kaybına sebep oluyor. Göz hekimleri olarak Behçet hastalarının hem teşhisi hem de tedavisi konusunda hastaları bilinçlendirmeye ve tedavilerini aksatmadan devam ettirmelerini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

