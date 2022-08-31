Bebeklikte uzun süre emzik kullanımı dişleri bozuyor

Koruyucu ve önleyici tedaviyle önüne geçilebilen kötü ve zararlı ağız alışkanlıkları hakkında uyarılarda bulunan Pedodonti Uzmanı Dt. Zeynep Başak Yılmaz, "Çocuklar, dişlerine ve ağız içi yumuşak dokularına kalıcı ya da geçici zararlar verebilecek bir takım kötü alışkanlıklara sahip olabilirler. Özellikle bebeklikte parmak emme, tırnak yeme, biberon ve emziğin uzun süre kullanımı, ileride büyük sorunlara yol açabilecek ortodontik problemleri beraberinde getirebilir" dedi. Kötü ve zararlı ağız alışkanlıklarının çocukluk çağında yüz, diş ve çene gelişimini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Uzm. Dt. Yılmaz, "Hatta bu alışkanlıklar bebeklikten itibaren başlamış ve devam ediyor olabilir. Ortodontik bozukluklara sebep olan bu hareketleri önlemek için mutlaka önleyici ortodontiye başvurmak gerekir. Alışkanlık; hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, koşullanmış davranışlardır. Bu alışkanlıklar iyi veya kötü olarak ikiye ayrılır. Herhangi bir fiziksel, psikolojik ve sosyal zararı yoksa iyi olarak tanımlanır. Bunun tam tersi ise kötü alışkanlıklardır. Kötü alışkanlıkların türü, şiddeti ve süresi önemlidir. Çünkü diş hekimi bu alışkanlıkları erken dönemde fark ederek, kalıcı hasarlar bırakmadan bu alışkanlıkları durdurabilir" şeklinde konuştu.

