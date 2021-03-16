Bebeklerin kıyafet seçimine dikkat

Atopik egzamanın bebeklerde de çok sık görüldüğüne dikkat çeken Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, ailelere uyarılarda bulundu. Nacaroğlu, "Pamuklu ve yumuşak dokulu giysiler tercih edilmelidir. Atopik dermatitin alevlenmesine neden olan besin ve solunum yolu alerjenleri belirlenmeli, bu faktörlerle temastan kaçınılmalıdır" dedi. Nacaroğlu, "Atopik dermatitin oluşumunda genetik ve çevresel nedenler ortak rol oynuyor. Ailede alerjik hastalık olması yani genetik yatkınlık olması bu hastalıkların gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür" diye konuştu.

