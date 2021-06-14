Bebeklerde kusmayı azaltan ipuçları

Anneleri kaygılandıran "Bebeğim emmeyi reddediyor, kilo almıyor, uyumuyor, çok huzursuz..." şikayetleri reflünün güçlü habercileri olabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, "Aslında her bebek emzirme sonrası bir miktar kusabilir. Bebeğin emzirilme sırasında yuttuğu havanın, bir miktar gıdayla birlikte dışarı çıkması istem dışıdır (emdikten sonra 30 dakika içinde su, süt ya da süt kesiği şeklinde, ağız kenarlarından taşma biçiminde) ve bu da fizyolojik reflü olarak tanımlanır. Genellikle yanlış pozisyonda emzirme ya da fazla emzirme gibi sebeplerden olabilir. Ancak ne zamanki kusmaların sıklığı artar, bebek yemeyi reddeder, kilo almaz, uyuyamaz ve huzursuz olursa, işte o zaman hastalık olarak tanımladığımız reflüden bahsedebiliriz" dedi.

Akpınar bebeğin kusmasını azaltmak için şu ipuçlarını verdi: "Bebeğinizi mutlaka dikey pozisyonda emzirin. Sadece göğüs ucunu değil memenin kahverengi alanını da kavramasına dikkat edin. Böylece hava yutmasını ve kusmasını azaltmış olursunuz. Emdikten sonra uygun pozisyonda omzunuza koyup sırtına masaj yaparak gazını çıkarın. Bu esnada ani ve sert hareketlerden, karın içi basıncını artıracak sıkıştırmalardan kaçının. Eğer bebeğinizi biberonla besliyorsanız, gece beslemeyin. Sık kusan bebeklerde günün son beslemesi, uykudan 1-2 saat önce yapılmalıdır. Biberonu dikeye yakın bir açıda tutarak besleyin. Bebeğiniz en az iki kez emmeyi ya da biberonla beslenmeyi reddettiği anda beslemeyi sonlandırın. Unutmayın; tekrar acıkması için mide içeriğinin bağırsaklara inmesi gerekir. Bu olmadığında bebek kendini tok hissedecektir. Beslemede ısrarcı olursanız kusma artar. Bebeğinizin kıyafetlerinin bol olmasına dikkat edin. Özellikle alt bezini çok sıkmayın."