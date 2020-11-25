Bebeklerde işitme kaybına biyonik kulak çözümü

İşitme kaybının ileri ve çok ileri olduğu durumlarda ise biyonik kulak olarak bilinen koklear implant uygulaması ile işitme sorunu ortadan kalkabiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Odyoloji Uzmanı Yaşam Yıldırım Başkurt, “Doğum sonrası ilk bir ayda tarama testleri gerçekleştiriliyor. İlk 3 ay içerisinde tanı testlerini referans merkezlerde tamamlamak ve 6. aya kadar işitme kaybı tanısı almış bebekler için işitme cihazlı rehabilitasyona başlamak önemlidir. İlk bir ayda tarama testlerinden yanıt elde edilemeyen bebekler, derhal referans merkezlere tanısal amaçlı işitme ölçümleri için sevk edilir. Bu merkezlerde yapılan testler sayesinde çocuğun işitme kaybı tipi ve derecesi hakkında karar verilir ve rehabilitasyonun ne şekilde yapılacağını belirlenir” diye konuştu.



AMAÇ KONUŞMASINI SAĞLAMAK

Rehabilitasyon sürecinde anne ve babalara büyük roller düştüğünü söyleyen Başkurt, “Bebeklerin, televizyon, tablet ve cep telefonu gibi güçlü görsel uyaranlara sahip cihazlara maruz kalmamaları gerekiyor. Tüm işitsel sistemin daha çok konuşma sinyali ile beslenmesi, uzman kişilerden eğitim desteğinin alınması ve uygun görülen rehabilitasyon araçlarının önerilen şekillerde kullanılması süreci destekleyecektir. Amacımız, bebekler için konuşma gelişiminin yaşıtları ile paralel şekilde gerçekleşmesidir. Tüm bu düzenlemeler ile doğru rehabilitasyon aracının kullanılması sonucu, bebeklerimiz normal konuşabilen ve hayata rahatlıkla katılan bireyler haline gelebilirler” dedi.