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21 Temmuz 2023 Cuma 07:20:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 07:20:00

Bebekler dişli doğabilir

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Çocuklarda ilk süt dişleri 6-12 aylık dönemde çıkmaya başlar ve 20 süt dişi genellikle çocuk 2,5-3 yaşına geldiğinde tamamlanmış̧ olur. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatrik Diş̧ Hekimleri Birliği ilk diş̧ hekimi muayenesinin, 6 ay-1 yaş arasında, ilk diş̧ çıktıktan sonra yapılmasını öneriyor.

Çocuklarda ilk süt dişleri 6-12 aylık dönemde çıkmaya başlar ve 20 süt dişi genellikle çocuk 2,5-3 yaşına geldiğinde tamamlanmış̧ olur. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatrik Diş̧ Hekimleri Birliği ilk diş̧ hekimi muayenesinin, 6 ay-1 yaş arasında, ilk diş̧ çıktıktan sonra yapılmasını öneriyor. Bebek diş sağlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çocuk Diş Hekimi Uzm. Dr. Nurgül Demir "Süt dişler ilk çıktığı andan itibaren çürük oluşumunun engellenmesi ve 10-12 yaşlarına kadar ağızda kalması gereken dişler için yapılabilecek en ideal ve koruyucu tedavi planlamasının yapılması gerekmektedir. Özellikle tanı konmuş bir hastalığı olan ve düzenli ilaç kullanması gereken bebek hastalarımızda ağız hijyeni alışkanlıklarının hastaya özel olarak düzenlenmesi, ağız hijyeni için kullanılan ürünlerin hastaya göre seçilmesi ve düzenli kontrol randevularıyla çürük riskinin en aza indirilmesi veya çürük oluşumunun erken safhada tespit edilmesi çok önemlidir" dedi. Bazen bebeklerin ağızlarında bir veya birkaç tane diş ile de doğabildiğini ifade eden Nurgül Demir "Bu bebeğin beslenmesini etkileyeceği gibi, eğer diş sallanıyorsa yutmayla birlikte bazı riskleri de beraberinde getirebilir. Bu mutlaka çocuk diş hekimine danışılması gereken bir durumdur. Dişin durumuna göre hekim doğru tedavi planlamasını yapacaktır" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Bebekler dişli doğabilir ilk süt dişleri 6-12 aylık dönem Dünya Sağlık Örgütü
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