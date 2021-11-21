Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan, özellikle yaşı ileri çiftler için şu an deneme aşamasında bulunan ve olumlu sonuçlar elde edilen kemik iliği çalışmalarının yakın zamanda tüp bebek uygulamalarında çığır açacağı, menopoz dönemine yakın hastalara bile bu yöntemin uygulanabileceği bildirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavilerinde "kök hücre" uygulamalarının her geçen gün geliştiğini, bu alandaki çalışmaların çok hızlı ilerlediğini vurguladı.



Prof. Dr. Pabuçcu, tüp bebek tedavilerinde göbek kordonundan alınan ilkel kan hücrelerinin yumurta içerisine verilmesi ile yumurta hücrelerinin geliştirilebildiğini, ayrıca amniyon sıvısındaki hücreler ve yağ dokularından üreme yapılabildiğini anlattı. Bu çalışmaların uzun süre "deneysel" aşamada kaldığını ama son 3-4 yılda önemli ölçüde hız kazanarak, elde edilen sonuçların yayımlandığını vurgulayan Pabuçcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "En son ABD'de yapılan çalışmalarda kemik iliğinden alınan hücreler yumurtalık damarına verildi. Bunlarla menopoz olan 20 hastanın 3'ü kendiliğinden 3'ü de tüp bebekle gebe kaldı. Bu çok iyi bir gözlem, inşallah bu çalışmalar devam edecek. Ayrıca şu anda çeşitli ülkelerde 42 hasta çalışma grubuna alındı, sonuçları yakında açıklanacak."