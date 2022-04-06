VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
ABD'den Türkiye, Rusya ve F-16 açıklaması!
Rusya duyurdu: Ukrayna tarafı ilk kez kabul etti
16 aylık korona esareti
Dehşet verici
Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçti
"Türk liderliğine güveniyoruz"
Memur ve emekliye müjde!
Bebeğiniz kucağa alınmaktan hoşlanmıyorsa dikkat!
Günde beş adet hurma kansere karşı koruyucu
Depresyon kalp krizi riskini artırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -06 Nisan
Ramazan'da mide ağrısına çare formüller
"Sarı" kodlu uyarı! Gökten çamur yağacak
600 milyar dolarlık ticaret hattında rota değişiyor!
Emmanuel Macron'un hamlesi futbolu karıştırdı!
Hayrına iftar
Lavrov: Buça'daki görüntüler uydurulmuş
Bakan Kurum: 20 yılda 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık
Türkiye'den Macaristan'a taziye mesajı
Bakan Akar, Mali Savunma Bakanı Sadio Camara ile görüştü
Türkiye'nin ATAK'ı Filipinler'de uçacak
Başkan Erdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı
06 Nisan 2022 Çarşamba 07:54:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 07:59:00

Bebeğiniz kucağa alınmaktan hoşlanmıyorsa dikkat!

ABONE OL

Her 40 çocuktan birinde otizm spektrum bozukluğu belirtilerinin bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Yasemin Topçu, "Otizm sıklıkla 1 ila 3 yaş arasında görülür. Otizmde en çok ortaya çıkan belirtiler konuşma geriliği ve göz teması kuramamaktır.

Her 40 çocuktan birinde otizm spektrum bozukluğu belirtilerinin bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Yasemin Topçu, "Otizm sıklıkla 1 ila 3 yaş arasında görülür. Otizmde en çok ortaya çıkan belirtiler konuşma geriliği ve göz teması kuramamaktır. Hastaların 2 aylıktan itibaren başlaması gereken sosyal gülümsemesinin olmaması, agulama gibi konuşma basamaklarının gecikmesi, 1 yaşına geldiğinde anlamlı bir kelime çıkaramaması, kucağa alınmaktan hoşlanmıyor olması ilk belirtiler olarak ortaya çıkıyor" dedi. Otizmli çocukların etkilendiği genetik ve çevresel faktörleri Doç. Dr. Topçu, şöyle açıkladı: "Anne karnında radyasyona maruz kalmak, anne ve babanın 40 yaş üstünde olması, erken doğum öyküsünün olması yani 35 haftadan önce ve 2.5 gramın altında doğması çevresel faktörler arasındadır. Bir diğer çevresel faktörler de yeni doğan döneminde yoğun bakımda kalma öyküsü ve kimyasal materyalin yoğun olduğu bölgelerde yaşamaktır. Cep telefonu, tablet ve televizyon gibi teknolojik iletişim araçlarına fazla maruz kalmaları ve sosyal çevreden uzak büyüyen çocuklarda özellikle bu risk faktörü otizmi tetikleyebiliyor. Genetik faktörlere sebebiyet veren durumlar ise Frajil X sendromu, tüberoskleroz gibi bazı özel hastalık gruplarıdır. Sadece mental geriliği olan hastalıklarda da otizm sık olarak görülebiliyor."

Etiketler : Bebeğiniz Frajil X sendromu tüberoskleroz Otizmli çocukları Doç. Dr. Yasemin Topçu
'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare

'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare
Biran Damla siyaha bulaştı

Biran Damla siyaha bulaştı
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
New York'ta 4 farklı Ayça

New York'ta 4 farklı Ayça
Turne mutluluğu

Turne mutluluğu
Şahin'in oğlu ölümden döndü

Şahin'in oğlu ölümden döndü
Şiddetin her türlüsüne karşıyım

Şiddetin her türlüsüne karşıyım
Demet'e taş attı

Demet'e taş attı
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER