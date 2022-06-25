Bebeğiniz kilo alamıyorsa besin alerjisi olabilir

Bebeklerde ve çocuklarda besin alerjisi, bebekliğin ilk aylarında ya da ek gıdaya başlandığında ortaya çıkabiliyor. İshal, kabızlık, kolik sancılar, egzama, burun akıntısı, kusma, kilo alamama gibi belirtilerle kendini gösteren besin alerjisinin bir tedavisi bulunmuyor. Hastanın alerjik olduğu besin ve ürünlerinden kaçınmasının tek yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ü. Ayfer Yükselen, "İnek sütü, yumurta, balık, yerfıstığı, fındık, ceviz, antep fıstığı gibi kuruyemişler, soya, buğday, bakliyatlar ve susam besin alerjilerine en çok neden olabilen besinlerin başında geliyor" dedi. Besin alerjilerinde kanıtlanmış bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Çocuklarda besin alerjilerinin düzelme ihtimali olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yükselen, "Süt, yumurta, buğday ve soya alerjileri yıllar içinde çoğunlukla düzelir. Buna karşılık kuruyemiş, balık ve kabuklu deniz ürünleri alerjilerinin kalıcı olma ihtimali daha fazladır. Bu yüzden belli aralarla hastalar değerlendirilmeli, yükleme testi yapılarak düzelip düzelmediği takip edilmelidir" diyor.

