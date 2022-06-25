VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Pençe-Kilit'te 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Setlere dönüyor
Profesör ile yeni ortaklık
Dominik'ten Bodrum'a
Dijitalde ilk başarı
Düğün Türkiye'de olacak
Her gün iki bardak süt içilmeli: Bu sayede laktoz intoleransını önleyebilirsiniz
Bebeğiniz kilo alamıyorsa besin alerjisi olabilir
Yaz sıcağında çayı kahveyi azaltın
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 25 Haziran
"Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık alan zarar gördü"
İstanbul Valiliği'nden kaçak göçle mücadele paylaşımı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten kürtaj çağrısı
Dolar haftanın en düşük seviyesini gördü
"2021 yılı rekorların yılı oldu"
Putin'den G7 ülkelerine suçlama
Türkiye'den AB'ye "Yunanistan" tepkisi
"Eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız"
"GES'lere 6,6 milyar liralık talep gösterildi"
Can Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek
"Enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız"
"Yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı"
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
25 Haziran 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 09:00:00

Bebeğiniz kilo alamıyorsa besin alerjisi olabilir

ABONE OL

Bebeklerde ve çocuklarda besin alerjisi, bebekliğin ilk aylarında ya da ek gıdaya başlandığında ortaya çıkabiliyor.

Bebeklerde ve çocuklarda besin alerjisi, bebekliğin ilk aylarında ya da ek gıdaya başlandığında ortaya çıkabiliyor. İshal, kabızlık, kolik sancılar, egzama, burun akıntısı, kusma, kilo alamama gibi belirtilerle kendini gösteren besin alerjisinin bir tedavisi bulunmuyor. Hastanın alerjik olduğu besin ve ürünlerinden kaçınmasının tek yöntem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ü. Ayfer Yükselen, "İnek sütü, yumurta, balık, yerfıstığı, fındık, ceviz, antep fıstığı gibi kuruyemişler, soya, buğday, bakliyatlar ve susam besin alerjilerine en çok neden olabilen besinlerin başında geliyor" dedi. Besin alerjilerinde kanıtlanmış bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Çocuklarda besin alerjilerinin düzelme ihtimali olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yükselen, "Süt, yumurta, buğday ve soya alerjileri yıllar içinde çoğunlukla düzelir. Buna karşılık kuruyemiş, balık ve kabuklu deniz ürünleri alerjilerinin kalıcı olma ihtimali daha fazladır. Bu yüzden belli aralarla hastalar değerlendirilmeli, yükleme testi yapılarak düzelip düzelmediği takip edilmelidir" diyor.

Etiketler : bebek besin alerjisi kilo
Vurulduğum gün kasayı boşalttı

Vurulduğum gün kasayı boşalttı
Evinin çatısını atölyeye çevirdi

Evinin çatısını atölyeye çevirdi
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
Gülben'e kırgınım

Gülben'e kırgınım
Çocuklara el uzattı

Çocuklara el uzattı
1. yıl kutlaması

1. yıl kutlaması
Hayranlardan yoğun ilgi

Hayranlardan yoğun ilgi
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX