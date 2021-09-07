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07 Eylül 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2021 Salı 08:00:00

Bebeğin kesintisiz uyuması mümkün

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Yenidoğan dönemini atlatmış bebekler, tahmin edilenin aksine aslında geceleri uzun saatler boyunca kesintisiz uyuyabiliyor.

Yenidoğan dönemini atlatmış bebekler, tahmin edilenin aksine aslında geceleri uzun saatler boyunca kesintisiz uyuyabiliyor. Ancak ne yazık ki bu, birçok anne baba için kulağa yalnızca ulaşılması imkânsız bir hayal gibi geliyor. Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky, yenidoğan dönemini atlatmış olan bir bebeğin aslında hiçbir ihtiyacı veya sıkıntısı olmadığı halde gece boyunca defalarca uyanmasının ve kendi kendine uykuya dönememesinin bebekte bir uyku sorunu yaşandığına dair bir işaret olabileceğinin altını çiziyor. Sibirsky, bebeklerin uykularının kesintiye uğramasına neden olan temel nedenleri şöyle özetliyor: "Hatalı uyku ilişkilendirmeleri, bebeklerde uyku sorunu yaşanmasının en önemli nedenidir. Eğer bebeğinizi sallayarak uyutuyorsanız, bebeğiniz sallanma ile uykuyu ilişkilendirmiş demektir. Yani uyuyabilmek için sallanmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, gece her uyanışında uykuya devam edebilmek için yine sallanmaya ihtiyaç duyar. Aynı şey emerek, kucakta gezerek, hatta yatağında ama pışpışlanarak uyuyan bebekler için de geçerlidir."

Etiketler : kesintisiz uyuma bebek Uyku Danışmanı Pınar Sibirsky yenidoğan
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