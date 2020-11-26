Bebeğin dişleri günde iki kez fırçalanmalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuba Özdemir, “Sağlıklı bebeklerde yaklaşık olarak 6 ve 7’nci aylarda ilk dişler çıkar. Fakat dişlerin çıkış zamanı bebekten bebeğe değişebilir. Bazı bebeklerde 3’üncü ayda çıkan ilk diş, bazı bebeklerde 12’nci aya kadar gecikebilir” dedi. Bebeklerde ilk dişlerin çıkışı diş fırçalamaya başlamak gerektiğini söyleyen Dr. Özdemir, “Bebeğin dişleri sabah ve akşam son öğünün ardından günde iki kez bebeklere özel olarak üretilen yumuşak kıllı diş fırçaları ile fırçalanmalıdır. Pirinç tanesi büyüklüğünde ve bebeklere özel üretilen bir diş macunu kullanılmalıdır. Bebeğin ağzı, fırçalamadan sonra temiz parmaklarla iyice durulanmalıdır. Diş macunu miktarı çocuğun 3. yaşında bezelye büyüklüğüne çıkarılabilir. Bunun yanı sıra florür alımı da bebeğinizin sağlıklı diş gelişimi için oldukça önemlidir. Florürün en önemli kaynağı içme sularıdır. Bu nedenle bebeğin içtiği sudaki florür içeriği mutlaka kontrol edilmelidir. Bebeğin florür takviyesine ihtiyaç duyup duymadığı konusunda ise pedodonti uzmanı diş hekimlerine danışılmalıdır. Ayrıca, bebeğin 1 yaşına gelmeden diş hekimi muayenesinden geçmesi lazım” diye konuştu.

