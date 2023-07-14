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14 Temmuz 2023 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 07:00:00

Bayram tatili sonrası rota virüsü arttı

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Uzmanlar, Kurban Bayramı tatili sonrası kalabalık alanlar ve havuzdan bulaşan el, ayak, ağız hastalığıyla ilgili yoğun başvurularla karşılaştıklarını belirterek, çocuklarda hijyene dikkat edilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Uzmanlar, Kurban Bayramı tatili sonrası kalabalık alanlar ve havuzdan bulaşan el, ayak, ağız hastalığıyla ilgili yoğun başvurularla karşılaştıklarını belirterek, çocuklarda hijyene dikkat edilmesinin önem taşıdığını söyledi. Aşırı kusma, ishal ve halsizlikle ortaya çıkan ve bebeklerde çok ağır seyredebilen rota virüsünün de artış gösterdiğini söyleyen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kaman, "Rota virüsü kış sonu ve ilkbaharda daha sık görülüyor ancak son dönemdeki mevsimsel değişim, havaların geç ısınmasının da etkisiyle hastalığın görülme sıklığı dönemi biraz daha kaymış olabilir. Fakat şu anda vakalarda, hastaneye yatışlarda çok ciddi bir artış gözlemlemiyoruz" dedi. Kaman, dünyada 5 yaş altında görülen ağır ishallerin yaklaşık yüzde 40'ının rota virüs kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, yeni doğan bebeklerin bu virüse karşı aşılanmasının hastalıktan korunmada en etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Etiketler : rota virüsü arttı Kurban Bayramı tatili Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kaman
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