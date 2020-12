Batı tipi beslenme mide kanserini artıyor

Sağlık Bakanlığı’nın mide kanseriyle ilgili hazırladığı verilere değinen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata, klinik protokol verilerine göre Türkiye’de mide kanserinin erkeklerde en sık görülen beşinci, kadınlarda ise altıncı kanser türü olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Pata, batı tipi beslenmenin mide kanserinin artışına yol açabildiğine de dikkat çekti. Akdeniz tipi beslenme ile birlikte kilo kontrolünün mide kanseri riski azaltabileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Cengiz Pata, sözlerine şöyle devam etti: "Ne yazık ki son yıllarda Avrupa ülkeleri arasında obezitede ilk sırada yer alıyoruz. Bunun bir an önce önüne geçmemiz gerekiyor. Öte yandan Batı tipi beslenme de mide kanserinin artışına yol açabiliyor. Özellikle donmuş gıdalar ve fastfood bu anlamda çok tehlikeli. Tuzlanmış, salamura veya turşu benzeri aşırı tuz içeren yiyecekler; etleri mangal, barbekü gibi doğrudan ateşte pişirmek ve fazla miktarda işlenmiş et ve et ürünlerinin sık tüketiminin mide kanseri riskini artırdığı görülmektedir."