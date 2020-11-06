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06 Kasım 2020 Cuma 09:29:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 09:28:00

Başarı baskısı öfke patlaması getiriyor

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Ebeveynlerin mükemmel anne-baba olmak takıntısı sebebiyle çocuk mutsuzluğa sürüklenebilir, tutarsız tepkiler ve her isteğini yerine getirme tutumu çocuğa ‘sınır' sorunu yaşatabilir, ‘aşırı koruyuculuk' yüzünden bir türlü kendini bulamayabilir ve ‘başarı' baskısıyla öfke nöbetlerine girebilir.

Anne ve babaların iyi niyetle ya da yanlış yönlendirmelerle sergiledikleri bazı tutumların aslında çocuk yetiştirirken zorluk yaşanmasına neden olabileceğini vurgulayan Çocuk Gelişimi Uzmanı Birgül Bayoğlu, "Çocuğun duygularını göz ardı ederek, yüksek beklentiyle başarıya odaklı baskıcı-otoriter tutumlar, onun duygusal gelişimini olumsuz etkiler ve çatışmaları artırır. Beklenti ve hedefler, gelişimi ve duygusal durumu ile birlikte ele alınmalı. Duyguların yok sayılması öfke duygusunun artmasına yol açar" dedi.

İYİ ANNE BABA OLMA KAYGISINA KAPILMAYIN

Çocuk Gelişimi Uzmanı Birgül Bayoğlu, "Çok iyi anne-baba olmak kaygısı hisseden ebeveynler çocukla sorun yaşayabilirler. Çocukla birlikte yaşarken güvenlik, sevgi ve iletişim dışında hiç bir konuda mükemmel tutum sergilemek beklenmemeli. Kendi becerilerinden mükemmellik bekleyen ebeveyn, çocuğa da bu beklentisini yansıtır. Mükemmeliyetçi yaklaşım, anne ve babayı yıprattığı gibi çocuğun duygusal gelişimine de zarar verir" diye uyardı.

Etiketler : başarı baskısı öfke patlaması öfke nöbeti Birgül Bayoğlu anne baba ebeveyn çocuğun duygusal gelişimi aşırı koruyuculuk
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