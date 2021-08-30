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30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:00:00

Baş dönmesi kulaktaki sorundan olabilir

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Kişinin hareket kabiliyetlerini kısıtlayabilecek ölçüde ağır seyredebilen 'Vertigo' beyin, beyincik gibi santral bölgelerdeki bir probleme bağlı olabileceği gibi; iç kulak ve denge sinirinde meydana gelen hasara bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Odyolog Seda Başkurt, "Baş dönmenize eşlik eden çınlama, işitme kaybı ve bulantı söz konusu ise ve ataklar halinde yaşıyorsanız kulak burun boğaz hastalığı olan meniere bağlı olarak, Vertigo geçiriyor olabilirsiniz" dedi. Vertigo'nun bazı kişilerde baş dönmesiyle birlikte işitme kaybı, bulantı, kusma, anormal göz hareketleri, kulak çınlaması ve yürüme bozukluğu gibi birden fazla belirti ile ortaya çıkabildiğine işaret eden Seda Başkurt, Vertigo'ya sebep olan hastalığa göre kişinin yaşayacağı belirtilerin değişebileceğini söyledi.

Etiketler : baş dönmesi kulak kulak burun boğaz
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