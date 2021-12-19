Baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor

Vertigo yani baş dönmesi ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Her baş dönmesi iç kulak kristallerinden kaynaklanmayabilir. Baş dönmesi şikayetiniz varsa sadece Kulak Burun Boğaz değil Nöroloji Bölümü'ne de başvurmalısınız. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak sadece baş dönmesi ve bulantı varsa bu durumun daha çok iç kulak kristalleri ile ilgili olabileceğini ifade ederek, "O anda ani hareketlerden kaçınılması buradaki en önemli uyarımızdır. Çünkü hastalık hareketle tetiklenebilir. Ancak baş dönmesi yanı sıra görme bozukluğu, vücudun bir tarafında uyuşma, güçsüzlük, konuşma veya anlama bozukluğu, yüzde asimetri gibi ek şikayetler de varsa inme açısından temkinli olunmalı ve hemen 112 aranmalıdır" dedi.

