Baş boyun kanserleri farkındalıkla aşılabilir

Bu yıl 20-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşen 9. Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Haftası kapsamında Türkiye'de 6 ildeki 8 merkezde ücretsiz tarama programı gerçekleştirilecek. Baş Boyun Kanserleri Derneği, hastalığın erken evrelerde teşhis edildiğinde tedavi başarısının yüzde 80-90'lara ulaştığına dikkat çekerek belirtilere karşı uyardı. Prof. Dr. Şefik Hoşal, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı: "Boyunda şişlik, yutma sırasında ağrı, yutma güçlüğü, sürekli ses kısıklığı, ağız içi yaraları, tek tarafı tıkalı burun ve/veya burundan kanlı akıntı, boğaz, yüz, çene veya kulakta ağrı belirtilerinden herhangi biri, sebebi belli olmadan üç hafta veya daha uzun süre mevcutsa zaman kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekir." Kovid-19 pandemi sürecinin insanların doktora daha az başvurmalarına veya başvuruyu ertelemelerine neden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şefik Hoşal, "Zaten genelde yakalanması gerekenden daha geç yakalanan bu hastalık için teşhis açısından yeni bir sorun eklenmiş oldu. Bu nedenle bu sene farkındalık haftası her zamankinden daha çok önem taşıyor" diye konuştu.

