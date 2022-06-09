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09 Haziran 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 08:00:00

Baş ağrısı beyin hastalıklarının habercisi

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Ciddi büyüklükteki beyin hastalıklarının ufak bir baş ağrısıyla başladığını söyleyen Doç. Dr. Murat Geyik, beyin hastalıklarında erken teşhisin hayati bir rol oynadığını söyledi.

Ciddi büyüklükteki beyin hastalıklarının ufak bir baş ağrısıyla başladığını söyleyen Doç. Dr. Murat Geyik, beyin hastalıklarında erken teşhisin hayati bir rol oynadığını söyledi.

Doç. Dr. Murat Geyik, "Baş ağrısının arkasında bir beyin tümörü, halk arasında baloncuk denilen anerizma olabilir. İnsan beyninin ortasında bulunan hormon sağlayan hipofiz bezinin büyümesinden kaynaklı bir durum da olabilir. Mutlaka bir beyin MR'ı ve tomografisi çektirmek lazım" ifadelerini kullandı. Geyik, "Tansiyon hastalığının yaygın olması da sık beyin kanaması yaşanmasına neden oluyor. Tansiyon ve diyabet bizim için çok önemli bir risk faktörü. Sigara kullanımının yoğun olması da beyin kanamasını tetikliyor. Özellikle daha önce ailesinde bir beyin kanaması geçiren varsa kendisinin de geçirme riski yüksek. O yüzden üzerinde durulması gereken bir konu. Beyin kanamaları zaten tedavi edilse dahi ciddi düzeyde hasar bırakabilen bir hastalık. Bu yüzden insanlar bu konuyu önemsemeli" diye konuştu.

Etiketler : Baş ağrısı Doç. Dr. Murat Geyik beyin hastalıklarının habercisi
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