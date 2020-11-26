  • BIST
    1348.89
  • Dolar
    7,7896
  • Euro
    9,2892
  • Altın
    453,0450
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE'li Bakandan Türkiye itirafı!
Türkiye'den AP'nin kararına sert tepki: Tümüyle reddediyoruz
"Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz"
Trump'tan başkanlık açıklaması: Bırakacağım
"Dijital faşizme karşı mücadele etmeliyiz"
AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor
Danimarka 15 milyon doz Kovid-19 aşısı sipariş verdi
Maradona'nın cenazesinde arbede yaşandı
BAE Devlet Bakanı Gargaş, itiraf etti: Türkiye karşıtı pozisyon aldık
Bakan Koca, tedbirlere uyulması konusunda uyardı
Köy halkı gitti sokak hayvanları muhtara kaldı
Bacağı kesilen kedisiyle fenomen oldu
Asitli içecekler zehirden farksız
Yeni rolünü çok sevdi
Esra Balamir: Aşı olmak istiyorum
Özlem Yıldız'ın koronavirüs tedbiri...
Bebeğin dişleri günde iki kez fırçalanmalı
"Bana bir şey olmaz" demeyin!
Evde spor yaparken sakatlanmayın
En güçlü aşı: Bağışıklığımız
Bugün burçları neler bekliyor? 27 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları
Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor
Başkan Erdoğan'dan Katar mesajı: Dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz
Türkiye'de koronavirüs tablosu ağırlaşıyor
26 Kasım 2020 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 07:20:00

‘Bana bir şey olmaz' demeyin! Kanser riskini yüzde 2 bin artırmayın

ABONE OL

TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nda, sigara faktörünün önemine dikkat çekti.

TÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, “Bana bir şey olmaz” anlayışının terk edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Kimler sigaraya rağmen kanser olmayacak ya da sigaraya bağlı akciğer kanseri olacak önceden bilemiyoruz. Sigara içenlerde akciğer kanseri riski yüzde 2 bin artıyor, ailenizde akciğer kanseri var ise risk biraz daha artıyor” dedi. Yılmaz, "Kimler sigaraya rağmen kanser olmayacak ya da sigaraya bağlı akciğer kanseri olacak önceden bilemiyoruz. Sigara içenlerde akciğer kanseri riski artıyor, ailenizde akciğer kanseri var ise risk biraz daha artıyor. Bir başka risk faktörü de var ise akciğer kanseri olma şanssızlığı daha da artıyor. Sigara, nargile ve tüm tütün ürünlerine 'hayır’ demeyi başarabilmeli ve uygulayabilmeliyiz. Tütün ürünlerinin kanser yapıcı etkilerini ortadan kaldıracak ne bir beslenme türü, ne bir bitkisel ilaç, ne de bir tıbbi müdahale türü var. Bazı vitamin veya mineral desteklerinin sigaranın kanserojen etkilerini arttırabiliyor” diye uyardı.

Etiketler : Prof. Dr. Ufuk Yılmaz akciğer kanseri kanser sigara kanser
Sibel Can gördüğü ilgiden memnun... 10 milyon teşekkürü

Sibel Can gördüğü ilgiden memnun... 10 milyon teşekkürü
İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!

İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!
Pelin Karahan'dan proje açıklaması

Pelin Karahan'dan proje açıklaması
Serdar Ortaç: Sadece Seçil mutlu

Serdar Ortaç: Sadece Seçil mutlu
Baraj dizisi oyuncularından Zehra'dan flaş Türkiye açıklaması

Baraj dizisi oyuncularından Zehra'dan flaş Türkiye açıklaması
Sevcan Orhan'dan makyajsız fotoğraflı 'kaygılı müzisyen' pozu

Sevcan Orhan'dan makyajsız fotoğraflı 'kaygılı müzisyen' pozu
17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu

17 yıl sonra 'Unuttum' şarkısını yeniden okudu
Babil'in İlay'ı Birce Akalay'dan samimi açıklama: İnsanlara karşı mesafeliyimdir

Babil'in İlay'ı Birce Akalay'dan samimi açıklama: İnsanlara karşı mesafeliyimdir
Kalust Şalcıoğlu'nun oldu

Kalust Şalcıoğlu'nun oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER