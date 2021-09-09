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09 Eylül 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 08:30:00

Ballı zerdeçal sinüzitin düşmanı

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Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yorgunluk yapan sinüzitten kurtulmak için zerdeçal, bal ve sütle hazırlanan karışımı kullanmak son derece etkilidir.

Sinüs boşluklarına iltihap yerleştiğinde sinüzit hastalığıyla yüzleşmek zorunda kalırız. Akut ve kronik olmak üzere iki tür sinüzit vardır. Virüsler, soğuk algınlığı ve bakteriler, akut sinüzitin başlıca nedenleridir. Kronik sinüzitin ardındaki temel nedenler; toksinler, sigara, çevre kirliliği, soğuk algınlığı ve alerjidir. Hastalığın yaygın belirtisi yüzde şişlik, hassasiyet ve ağrıdır. Bazı hastalar koku almakta zorlanabilir. Ağız kokusu, yorgunluk, öksürük, ateş ve baş ağrısı hastalığın diğer belirtileridir. Bitkisel tedavi uzmanlarının sinüzite çare olarak gösterdiği 'zerdeçal kökü' hoş kokusuyla yemeklere lezzet veren bir baharattır. Bu baharat aynı zamanda antioksidan bakımından zengindir ve antibiyotik özelliği de vardır.

5 GÜNDE ETKİ EDER

Antiseptik ve ağrı kesici olmasının yanı sıra mantar, bakteriler ve iltihap tedavisinde de kullanılır. Zerdeçalı öğüttükten sonra çayını içebilirsiniz. Sıcak süt ya da bir kaşık balın içine zerdeçal tozu ilave ederek de kullanabilirsiniz. Öte yandan zerdeçalla hazırlanan çay, sinüsün basıncını gidermeye yardımcı olur. Bu tedaviyi 5 gün boyunca uygularsanız sinüzitten kaynaklanan belirtilerde fark edilir bir azalma olduğunu göreceksiniz.

Etiketler : burun tıkanıklığı baş ağrısı yorgunluk sinüzit zerdeçal bal süt sağlık haberleri
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