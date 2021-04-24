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24 Nisan 2021 Cumartesi 08:02:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 08:02:00

Balığı kızartmak, Omega-3'leri yok eder

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Balığın kıymeti, bolca omega 3 yağ asitleri içermesinden geliyor.

Balığın kıymeti, bolca omega 3 yağ asitleri içermesinden geliyor. Balığın vücutta çok önemli görevleri olan A, D, K ve B vitaminleri ile iyot, selenyum, fosfor, magnezyum ve çinko mineralleri açısından da zengin bir besin olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Ancak, adeta bir sağlık deposu olan bu içerik, balığın kendi doğal koşullarında yaşamış olmasıyla da çok yakından ilişkili. Örneğin balık, omega 3'ü deniz yosunlarıyla beslenerek vücuduna katıyor. Bu nedenle balık satın alırken doğal ortamında beslenen deniz balıklarını tercih etmemiz önemli" dedi. Güncel araştırma sonuçlarına göre balıktan alınan besin değerlerinden maksimum fayda sağlamak için haftada 2-3 defa tüketilmesinin önerildiğini söyleyen Örnek, "Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Belki arada bir balıkları kızartarak kaçamak yapabilirsiniz. Ancak bu durumda vücudunuza girecek omega 3'leri unutun. Sağlık için en doğrusu balığı fırın veya ızgarada pişirip tüketmek. Balık tüketemediğimiz yaz ayları veya hiç balık tüketemeyen kişiler için omega 3 yağ asitleri içeren kapsül gibi preperatlar, doktor önerisiyle kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Etiketler : balık sağlık omega tuba örnek
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