Beklenen tarih açıklandı: Yerli sprey aşı müjdesi!

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30 Mart 2021 Salı 11:50:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 11:50:00

Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması!

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" açıklamamsında bulundu. Yerli sprey aşı açıklamasında da bulunan Varank, "Yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." ifadesinde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" açıklamamsında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan Grafeni seri üreten 10 ülkeden biri artık Türkiye" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK...

Mustafa Varank, "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" ifadelerini kullandı.

INTRANAZAL YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Varank, Intranazal yerli aşı adayı ile ilgili, "Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." sözlerini kullandı.

Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Bakan YERLİ SİPREY KORONA AŞI
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