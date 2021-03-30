Beklenen tarih açıklandı: Yerli sprey aşı müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" açıklamamsında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan Grafeni seri üreten 10 ülkeden biri artık Türkiye" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK...

Mustafa Varank, "Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak" ifadelerini kullandı.

INTRANAZAL YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Varank, Intranazal yerli aşı adayı ile ilgili, "Tüm klinik aşamaların tamamlanması durumunda bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz." sözlerini kullandı.