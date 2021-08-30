Bakan Koca'dan önemli açıklama: Plaka kodlarıyla paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca düşük riskli illeri plaka kodlarıyla duyurdu.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."
01 ADN MAVİ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2021
03 AFY MAVİ
43 KTH MAVİ
78 KRB MAVİ
Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük, %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Covid-19 Risk Haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz!