VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan önemli açıklama: Plaka kodlarıyla paylaştı
Dağdan kaçarak teslim olmuştu!
"Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında"
Terör örgütü YPG/PKK Afrin'de sivillere saldırdı
İşte 30 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu
Manisa'da feci kaza... İki tır arasında sıkıştılar
ATAK helikopterleri etkisiz hale getirdi
Hindistan'da "gizemli" yüksek ateş alarmı
Yunanistan'a kaçacaklardı... Sınırda kıskıvrak yakalandılar
Lille'den resmi Burak Yılmaz açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kara Harp Okulu'nda önemli mesajlar
Bangladeş-Hindistan sınırında gerilim
Ay Yıldız Projesi'nin temeli atıldı
30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Jonathan Darby'nin tablosu dikkati çekti
Ünlü otomotiv devinden tarihi karar!
Aselsan üretti, Türkiye'nin ilki oldu
İstanbul'un yeni manzarası! Bu sefer "yok artık" dedirtti
Bakan Akar'dan 'Kabil Havalimanı' açıklaması
"İnsansız muhafızlar" gün sayıyor
Dünya basınından övgü seli! Akıncı TİHA nam salıyor
"Duruşuyla düşmana korku, dosta güven verecek"
‘Sudan Koyun Geçirme' yarışması
12 yaşında yaptığı NFT'yi 400 bin dolara sattı
‘Efsane' balıklar tehdit altında
30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:27:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:27:00

Bakan Koca'dan önemli açıklama: Plaka kodlarıyla paylaştı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Afyonkarahisar, Kütahya ve Karabük'ün Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca düşük riskli illeri plaka kodlarıyla duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Adana, Afyon, Kütahya ve Karabük yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla Kovid-19 risk haritasında artık düşük riskli iller arasında. Tüm Türkiye adına, bu dört ile teşekkürler. Aşıda daha yüksek hız bekliyoruz."

Etiketler : KORONA FAHRETTİN KOCA AŞI
Aşı karşıtlarına ateş püskürdü

Aşı karşıtlarına ateş püskürdü
İmaj değişimine özel paylaşım

İmaj değişimine özel paylaşım
Harbiye'yi salladı

Harbiye'yi salladı
Yeni sezon heyecanı

Yeni sezon heyecanı
El ele nispet pozları

El ele nispet pozları
Ekibimiz çok tatlı

Ekibimiz çok tatlı
Romantik doğum günü paylaşımı: Aşkla sağlıkla

Romantik doğum günü paylaşımı: Aşkla sağlıkla
"Tatilin son günleri"

"Tatilin son günleri"
Melisa istemedi Simay kaptı

Melisa istemedi Simay kaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER