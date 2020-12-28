  • BIST
    1439.29
  • Dolar
    7,4346
  • Euro
    9,1073
  • Altın
    448,2690
İstanbul
9 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan ‘mücadeleye destek' paylaşımı
AK Partili Ünal'dan AİHM kararına tepki
Vaka sayısında düşüş devam ediyor
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 823 şehit verdi
Başkan Erdoğan: Her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız
Ağır şartlarda yaşam mücadelesi veren Bosna hersekteki göçmenlerin son durumu
AK Parti'den sert tepki: Bu vahim iddianın takipçisi olacağız
Platin Global 100 Ödülleri Turkcell ana sponsorluğunda bu akşam sahiplerini buluyor
U.S. Polo Assn. ‘den 5 katlı amiral mağaza!
Asgari Ücret açıklandı
Yunanistan'dan skandal karar! Resmen yürürlüğe girdi
HDP'den Millet İttifakı'na çağrı: Gelin Demirtaş'ı beraber kurtaralım
"Rezalet" demişti! İmzaladı
Yol verme kavgasında dehşet: Oğlunu dövüp babasını öldürdüler
Uzman isim uyardı: Sürekli deprem bekliyoruz
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağış geliyor...
Yeni asgari ücret bugün belli olacak
Zaten savaşa hazırlanıyormuş!
2020'nin son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Karantinada yeteneklerini keşfettiler
Google Chrome hızlanacak
13 yaşında iki kitap yazdı
Fenomen çoban şaşkın
Türkiye Yemen'de yeni hükümetin göreve başlamasından memnun
28 Aralık 2020 Pazartesi 22:39:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 22:39:00

Bakan Koca'dan ‘mücadeleye destek' paylaşımı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine tedbirlere uyarak destek olunması çağrısı yaptı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından “Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım” mesajıyla video paylaştı.

Etiketler : Bakan Koca sosyal medya sağlık çalışanları
Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 12 bin lira

Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 12 bin lira
İrem Derici bu havada denize girdi hastanelik oldu

İrem Derici bu havada denize girdi hastanelik oldu
Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük

Ata Demirer'den yakın dostu Demet Akbağ'a doğum günü kutlaması: İyi ki güldük, güldürdük
Funda Eryiğit'ten sıcak bir aile hikayesi geliyor

Funda Eryiğit'ten sıcak bir aile hikayesi geliyor
Demet Akalın kanalı ayağa kaldırdı

Demet Akalın kanalı ayağa kaldırdı
Seda Güven'in annelik heyecanı

Seda Güven'in annelik heyecanı
Çelik'ten ticari kaygıdan uzak şarkı

Çelik'ten ticari kaygıdan uzak şarkı
Assos'tan AVM'ye Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun çifti...

Assos'tan AVM'ye Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun çifti...
Tuba Ünsal'ın tuvaletinde sanat var

Tuba Ünsal'ın tuvaletinde sanat var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER