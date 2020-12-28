Bakan Koca'dan ‘mücadeleye destek' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine tedbirlere uyarak destek olunması çağrısı yaptı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından “Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım” mesajıyla video paylaştı.
Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım. pic.twitter.com/RSqXIziwre— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2020