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24 Ağustos 2021 Salı 15:31:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 15:31:00

Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül çağrısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan anne ve babalara çağrıda bulundu. Koca, "Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili anne ve babalara sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Koca, "ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, ardından babalara seslendi: "BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi.

Etiketler : anne baba eğitim korona öğrenci fahrettin koca
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