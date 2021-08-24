Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan anne ve babalara çağrıda bulundu. Koca, "Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili anne ve babalara sosyal medyadan çağrıda bulundu.
Koca, "ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" açıklamasında bulundu.
ANNELERE 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2021
Bakan Koca, ardından babalara seslendi: "BABALARA 6 EYLÜL MESAJI. 15.5 Milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylülde açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" dedi.
- Bakan Koca'dan anne ve babalara 6 Eylül çağrısı
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