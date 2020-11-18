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18 Kasım 2020 Çarşamba 21:43:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 21:58:00

Bakan Koca: Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı ve grip aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Çin'den aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz. Ocak ayında bu sayı 2 katına çıkabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı ve grip aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık’ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.

Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık’ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.

Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.

5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok.

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