Bakan Koca, virüs ile ilgili 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, mevcut durum ile vaka artışlarındaki sebepleri ele aldıklarını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il değerlendirme toplantılarında bugün Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirtti.
Koca, söz konusu toplantılara ilişkin, "Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.
İL DEĞERLENDİRME TOPLANTILARINDA; Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri, il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bugün bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik. pic.twitter.com/AKlfGKROlO— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2020
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