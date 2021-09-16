Haftalık vaka haritası açıklandı: Rize ilk sırada

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka tablosu açıklandı. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

4-10 Eylül arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Rize, 488,15 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/EDK9GYxJBk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021

3 BÜYÜK İLDE SON DURUM

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66 İzmir'de 43,26 oldu.

EN FAZLA VAKA RİZE'DE, EN AZ VAKA AYDIN'DA

Rize, 100 bin kişide 488,15 ile en fazla vakanın görüldüğü ile oldu. Rize'yi, Bayburt ve Kayseri izledi.

Nüfusa göre en az vakanın olduğu il ise 38,60 ile Aydın. Aydın'ın yanı sıra Antalya ve İzmir de en az vaka görülen illerden.

"ŞİMDİ DAHA DİKKATLİ OLMALISINIZ"

Bakan Koca, ayrıca haritaya göre vaka sayısı son 1 haftada en çok artan 10 ili paylaştı. Koca, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

BAKAN KOCA: PAZARTESİDEN İTİBAREN 2 DOZ AŞILAMA HARİTASINI PAYLAŞACAĞIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Pazartesiden itibaren 2 doz aşılama haritasını paylaşacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"PAZARTESİDEN İTİBAREN 2 DOZ AŞILAMA HARİTASINI PAYLAŞACAĞIZ"

Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı 2 doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesiden itibaren 2 doz aşılama oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.