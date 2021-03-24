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24 Mart 2021 Çarşamba 21:16:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 21:16:00

Bakan Koca: Türkiye'ye 1.4 milyon doz BioNTech aşısı ulaştı

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750 bin doz BioNTech aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak" dedi.

Yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır BioNTech aşısının Türkiye'ye geldiği bilgisini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

750 bin doz BioNTech aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını açıklayan Koca şunları söyledi:

"Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."

Etiketler : Fahrettin Koca bakan koca BioNTech aşısı
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