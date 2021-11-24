Bakan Koca: Türkiye 10 milyon doz aşı hibesi yapacak

Bakan Koca: Türkiye 10 milyon doz aşı hibesi yapacak

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapılacağını sosyal medya hesabında duyurdu.

10 MİLYON DOZ AŞI HİBESİ

Bakan Koca sosyal medya üzerinden cevaplandırdığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum.