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24 Kasım 2021 Çarşamba 22:12:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 22:13:00

Bakan Koca: Türkiye 10 milyon doz aşı hibesi yapacak

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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapılacağını sosyal medya hesabında duyurdu.

10 MİLYON DOZ AŞI HİBESİ

Bakan Koca sosyal medya üzerinden cevaplandırdığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Pandeminin başından itibaren Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası dayanışmaya verdiği katkıya dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi daha yapacağımızın müjdesini de sizinle paylaşmak istiyorum.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı sosyal medya
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