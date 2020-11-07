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07 Kasım 2020 Cumartesi 19:12:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 19:15:00

Bakan Koca: Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Bugün koronavirüsten 81 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 483 yeni hasta tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 yeni hasta tespit edildi, 81 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1928 artarak 336 bin 221'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.

"HASTA SAYIMIZ DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA ARTIYOR"

Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. Bakan Koca; "Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız" dedi. 

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