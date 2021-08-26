Bakan Koca: Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda kırmızı renkli tek il olan Şanlıurfa'ya vurgu yaparak "Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı mesaj:

BUGÜN URFA'DAKİ SEVDİKLERİMİZİ arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.