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23 Aralık 2020 Çarşamba 20:31:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 20:31:00

Bakan Koca, paylaştı! Son 24 saatte 19 bin 650 yeni vaka

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda bugün Koronavirüs ile ilgili Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 yeni vaka, 3 bin 192 yeni hasta tespit edildi, 259 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 34 bin 492 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Türkiye'de son koronavirüs verileri açıklandı. Son 24 saatte 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610'a yükseldi.

3 bin 192 yeni hasta tespit edildi, 259 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

34 bin 492 kişinin virüsü yenmesiyle, iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: EV İÇİ BULAŞMALARI ENGELLEMEK SON DERECE ÖNEMLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ev içi bulaşmalara dikkati çekerek, tedbir uyarısında bulundu:

"Bugün tespit edilen 3 bin 192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı."

Etiketler : bakan koca vaka sayısı koronavirüs
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