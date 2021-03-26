Bakan Koca müjdeyi verdi: Dünyada bir ilk olacak

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda yeni tekniğin burundan sprey uygulama olduğunu belirterek, Türk bilim insanlarının Faz 1 çalışmasına başlayacağı bu girişim sonuçlanırsa bunun dünyada bir ilk olacağını söyledi.

Fahrettin Koca konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

YERLİ AŞIDA 3. FAZ HAZIRLIĞI

Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği İnaktif aşı Faz 2 safhasında, nisan sonunda Faz 3'e geçilecek. Ülkemiz, bugün (dün), VLP aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en İnovatif aşı adaylarından biri

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Aşıda yeni teknik burundan sprey uygulama. Türk bilim insanlarının Faz 1 çalışmasına başlayacağı bu girişimi sonuçlanırsa dünyada ilk olacak ve yılda 250 milyon doz üretilecek.