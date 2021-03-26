Bakan Koca müjdeyi verdi: Dünyada bir ilk olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Mayıs sonuna kadar 50 milyonu aşkın vatandaşta aşının tamamlanıp koruyuculuğun başlayacağını belirten Bakan Koca, aşıda yeni tekniğin burundan sprey uygulama olacağını söyledi.
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda yeni tekniğin burundan sprey uygulama olduğunu belirterek, Türk bilim insanlarının Faz 1 çalışmasına başlayacağı bu girişim sonuçlanırsa bunun dünyada bir ilk olacağını söyledi.
Fahrettin Koca konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
YERLİ AŞIDA 3. FAZ HAZIRLIĞI
Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği İnaktif aşı Faz 2 safhasında, nisan sonunda Faz 3'e geçilecek. Ülkemiz, bugün (dün), VLP aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en İnovatif aşı adaylarından biri
DÜNYADA BİR İLK OLACAK
Aşıda yeni teknik burundan sprey uygulama. Türk bilim insanlarının Faz 1 çalışmasına başlayacağı bu girişimi sonuçlanırsa dünyada ilk olacak ve yılda 250 milyon doz üretilecek.