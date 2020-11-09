Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla" dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 2576 yeni hasta tespit edildi, 85 kişi vefat etti. 2047 kişinin daha KOVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 340 bin 286’e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın