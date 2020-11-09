Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!

Türkiye'de son 24 saatte 2576 yeni hasta tespit edildi, 85 kişi vefat etti. 2047 kişinin daha KOVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 340 bin 286’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: