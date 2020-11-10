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10 Kasım 2020 Salı 19:24:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 20:55:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 2529 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 salgınından dolayı 87 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 59'a yükseldi. Bugün 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konularken, toplam hasta sayısı ise 399 bin 360 oldu.

Şu an hastanelerde tedavi gören ağır hasta sayısı 3 bin 1. Son 24 saatte 2 bin 215 Covid-19 hastası sağlığına kavusştu. Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanların sayısı ise 342 bin 501.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Kasım günü 146 bin 198 testin daha sonucu açıklandı. Salgın başından bu yana ülke genelinde 15 buçuk milyona yakın test yapıldı.

"AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaştığı iletisinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın

Dünya genelinde ise koronavirüse yakalananların sayısı 51 milyon 434 bine yaklaştı, 1 milyon 272 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Vakaların tespiti, tanımı ve kamuoyuyla paylaşılması ile ilgili ülkeler arasında farklılıklar olduğundan şu an kaç aktif vaka olduğu net olarak bilemiyor.

Türkiye, sadece hastalık belirtisi gösterenlerin sayısını açıklıyor.

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