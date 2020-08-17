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17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:10:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:56:00

Bakan Koca: Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1233 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 250 bin 542, can kaybı 5 bin 996 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 74 bin 846 test yapıldı, 1233 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 231 bin 971 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 800 bin 88, vaka sayısı 250 bin 542, vefat sayısı 5 bin 996 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Mart'tan bu yana tanı konmuş toplam hasta sayısının 250 bini geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş aktif hasta sayısı 12 bin 575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artırıyor."

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca twitter hesabı üzerinden; "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor." açıklamasında bulundu.

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