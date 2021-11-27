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27 Kasım 2021 Cumartesi 19:57:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 19:57:00

Bakan Koca: İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk'ten Kovid-19'a yakalananların İstanbul'da bir acil durum hastanesinde tedavi olabileceklerini belirterek, "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile yaptığı görüşmede gündeme gelen Avrupa'daki Kovid-19 hastalarının tedavisiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'İSTANBUL'DA BİR ACİL DURUM HASTANEMİZDE TEDAVİ OLABİLİRLER'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Sayın Bakan, Avrupa'nın COVID'li hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız?" paylaşımını alıntılayan Koca, şunları kaydetti:

"Sayın Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Kovid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı."

"İNSANIMIZA VE İNSANLIĞA KARŞI GÖREVLERİMİZ VAR"

3,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya'nın salgında zor günler geçirdiğine işaret eden Koca şu ifadeleri kullandı:

"Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız."

Etiketler : bakan koca meral akşener türk vatandaşı dsö
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