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22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:50:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 23:50:00

Bakan Koca: Hastalıkla savaştılar ve görevlerine döndüler

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, KOVID-19'u yenen sağlık çalışanı Ufuk ve Tülay Saka çiftine ilişkin, "Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, KOVID-19'u yenen sağlık çalışanı Ufuk ve Tülay Saka çiftine ilişkin paylaşımda bulundu.

Röntgen teknisyeni Ufuk Saka'nın, ateşi çıktığında gece nöbetinde olduğunu belirten Koca, "COVID-19 olduğu anlaşıldı. Eşi, hemşire arkadaşımız Tülay'ın testi de pozitif çıktı. Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar. Ve görevlerine döndüler. Aynı şeyi yapan, yapabilecek sayısız sağlık çalışanınız var" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, hesabından Saka çiftinin fotoğraflarını da paylaştı.

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